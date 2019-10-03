Генерал Ходжес: любой инцидент на БелАЭС станет «гуманитарным» предлогом для ввода российских войск в регион Балтики

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Россия может использовать любой инцидент на Белорусской АЭС в качестве «троянского коня», чтобы ввести войска в регион Балтики под прикрытием образовавшегося гуманитарного кризиса.

Как пишет AFP, с таким прогнозом выступил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес (в настоящее время возглавляет отдел стратегических исследований Центра анализа европейской политики (CEPA).

В ходе Варшавского форума по безопасности, который проходит 2-3 октября в столице Польши, он выразил надежду на то, что ЕС сделает «значительный вклад» в снижение потенциальной угрозы аварий БелАЭС, в частности поможет Литве с экспертизой и мониторингом за этим ядерным энергетическим объектом.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ядерное топливо, как ожидается, поступит на атомную станцию осенью. Завершить ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС планируется в начале 2020 года. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС, напомним, является Литва. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Россия Беларусь-НАТО Россия-НАТО Персона: Бен Ходжес

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