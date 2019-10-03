«Белавиа» ввела новую платную услугу

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Национальная авиакомпания «Белавиа» ввела новую платную услугу.

Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, теперь пассажир сможет заранее забронировать места с увеличенным расстоянием между рядами кресел (ранее не были доступны для онлайн-бронирования). Это новая услуга, которая будет предоставляться дополнительно к уже имеющейся возможности бесплатного выбора места в процессе онлайн-регистрации на сайте авиакомпании.

Стоимость дополнительной услуги варьируется от 5 до 30 евро.

Отмечается, что в тестовом режиме данная услуга будет доступна на регулярных рейсах в(из) Алматы, Нур-Султан, Ашхабад, Баку, Барселону, Батуми, Ереван, Женеву, Ларнаку, Лондон, Париж, Тбилиси.
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