Атмосферные фронты продолжат влиять на погоду Беларуси
В пятницу, четвертого октября, погоду на территории Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса, ночью по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта.
По прогнозу синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем в основном в северо-западных регионах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +3..+9°С;
- максимальная днем +9..+15°С.
Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.