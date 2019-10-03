Атмосферные фронты продолжат влиять на погоду Беларуси

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В пятницу, четвертого октября, погоду на территории Беларуси будет формировать неустойчивая прохладная воздушная масса, ночью по востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта.

По прогнозу синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Ночью по востоку, днем в основном в северо-западных регионах пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +3..+9°С;
  • максимальная днем +9..+15°С.

Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.
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Тэги: погода

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