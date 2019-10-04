Украина освободила белорусского «шпиона» Юрия Политику

По решению Новозаводского суда Чернингова белорус Юрий Политика, которого обвиняли в Украине в шпионаже, освобожден из-под стражи.

Как сообщил svaboda.org адвокат Тарас Герелюк, решение было принято по результатам рассмотрения его ходатайства.

Это произошло накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Зеленского в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что готов помиловать осужденного в Беларуси за шпионаж Павла Шаройко. Он отметил, что у него были договоренности с Порошенко о взаимном помиловании задержанных, но украинская сторона не выполнила договоренности.

«Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику? Осудите его. У вас суд, особенно сейчас, суверенный независимый, а мы осудим Шаройко. Жалко людей. Об обмене речь не идет, я сразу помилую этого человека. Все, договорились. Мы передали дело в суд, осудили, я готов его помиловать. Порошенко пообещал, ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы потому что их нет. Даже если они и есть, но мы же договорились с тобой. Давайте сделаем, это отравляет наши отношения, люди неправильно понимают. Почему не решается до сих пор?» — сказал Лукашенко.

На вопрос, возможно ли это сделать до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на октябрьском форуме регионов в Житомире, он заявил: «Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите Политику повести в суд, ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно, как».

Лукашенко добавил, что белорусская сторона намерена решить вопрос «тихо и спокойно».

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска «Новые Яриловичи» Черниговского пограничного отряда.

5 октября 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что обменивать осужденного в Беларуси за шпионаж украинского журналиста Павла Шаройко на Юрия Политику не будут, так как вина Политики не доказана. При этом он отметил, что белорусская сторона рассматривает вопрос о помиловании Шаройко.