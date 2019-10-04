В Жлобинском районе у большегруза со щебнем на ходу лопнуло колесо

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ДТП с участием грузового автомобиля «Ивеко», перевозившего щебень, случилось в Жлобинском районе Гомельской области.

У ехавшего по трассе М5 грузовика лопнуло переднее левое колесо. Большегруз вынесло в левую полосу, где он столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «КИА Рио». Затем «Ивеко» врезался в тросовое ограждение трассы и застрял.

Авария произошла в четвертом часу дня. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ до утра обеспечивали безопасность движения на данном участке трассы, а утром с помощью спецтехники грузовик был убран с проезжей части, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: ДТП большегрузы Город: Жлобин

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