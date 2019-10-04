В Жлобинском районе у большегруза со щебнем на ходу лопнуло колесо

ДТП с участием грузового автомобиля «Ивеко», перевозившего щебень, случилось в Жлобинском районе Гомельской области.

У ехавшего по трассе М5 грузовика лопнуло переднее левое колесо. Большегруз вынесло в левую полосу, где он столкнулся с двигавшемся в попутном направлении «КИА Рио». Затем «Ивеко» врезался в тросовое ограждение трассы и застрял.