Лукашенко принял кадровые решения

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Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Антона Гущина председателем и судьей Брестского областного суда (ранее работал председателем и судьей суда Кобринского района). Его первым заместителем и судьей назначен Владимир Савчук.

Кроме этого президент назначил:

  • Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова судьями Гомельского областного суда;
  • Татьяну Дегтяреву судьей Витебского областного суда;
  • Олега Лапеко судьей Минского областного суда;
  • Сергея Мазурова судьей Могилевского областного суда;
  • Игоря Любовицкого и Евгения Чадюка судьями Минского городского суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.
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Тэги: суды кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Антон Гущин Владимир Савчук Николай Доля Снежана Егорова Александр Пискунов Анатолий Сотников Татьяна Дегтярева Олег Лапеко Сергей Мазуров Игорь Любовицкий Евгений Чадюк

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