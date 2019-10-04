Лукашенко принял кадровые решения

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Антона Гущина председателем и судьей Брестского областного суда (ранее работал председателем и судьей суда Кобринского района). Его первым заместителем и судьей назначен Владимир Савчук.

Кроме этого президент назначил:

Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова судьями Гомельского областного суда;

Татьяну Дегтяреву судьей Витебского областного суда;

Олега Лапеко судьей Минского областного суда;

Сергея Мазурова судьей Могилевского областного суда;

Игоря Любовицкого и Евгения Чадюка судьями Минского городского суда.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.