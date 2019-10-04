Лукашенко принял кадровые решения
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, касающихся судейского корпуса.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко назначил Антона Гущина председателем и судьей Брестского областного суда (ранее работал председателем и судьей суда Кобринского района). Его первым заместителем и судьей назначен Владимир Савчук.
Кроме этого президент назначил:
- Николая Долю, Снежану Егорову, Александра Пискунова и Анатолия Сотникова судьями Гомельского областного суда;
- Татьяну Дегтяреву судьей Витебского областного суда;
- Олега Лапеко судьей Минского областного суда;
- Сергея Мазурова судьей Могилевского областного суда;
- Игоря Любовицкого и Евгения Чадюка судьями Минского городского суда.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей различных судов в регионах Беларуси.