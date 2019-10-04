В Гродно погибла женщина, спускавшаяся по связанным простыням с четвертого этажа

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В Гродно под окнами одного из домов был обнаружен труп женщины.

По предварительной информации следствия, 36-летняя женщина, спускаясь на связанных простынях из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, не удержалась и упала.

В СК отметили, что погибшая проживала одна, злоупотребляла спиртными напитками. Вечером накануне трагедии бывший муж закрыл женщину в квартире, чтобы ограничить ее в потреблении алкоголя.
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Тэги: пьянство Город: Гродно

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