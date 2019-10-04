Брестчанин соблазнил минчанку, а потом шантажировал ее интимным видео

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К уголовной ответственности за вымогательство будет привлечен 39-летний житель Бреста, шантажировавший минчанку.

Через интернет мужчина познакомился с жительницей Минска. После непродолжительной переписки приехал в столицу. Новые знакомые вступили в интимные отношения, а разговор после них со всеми подробностями произошедшего мужчина тайно снял на видео. Кроме того, брестчанин скопировал к себе с телефона минчанки номера всех ее контактов.

«Любовник» потребовал у женщины 500 долларов, грозясь в противном случае разослать видео всем ее знакомым. Минчанка отказалсь, и тогда житель Бреста выполнил свою угрозу и разослал видео. Жертва шантажиста обратилась в милицию.

Подозреваемый был идентифицирован и задержан. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в ходе разбирательств выяснилось, что операцию по вымогательству денег он тщательно спланировал — регистрировал сим-карты на незнакомых ему людей за символическую плату, снимал квартиру по чужим паспортным данным.
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Тэги: шантаж вымогательство интимное видео Город: Брест

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