Фотофакт. На встречу с Зеленским в Житомир Лукашенко прилетел на вертолете

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На Форум регионов Беларуси и Украины в Житомир Александр Лукашенко прилетел на вертолете. В местном аэропорту белорусского лидера лично встречал Владимир Зеленский.

Вертолет Ми-8 в модификации АМТ (повышенной комфортности) с бортовым номером EW-001DA — старейший в президентском авиапарке. Первый полет совершил еще в 1996 году, с 2007 года является официальным воздушным судном, обслуживающим руководство Беларуси.

Максимальная скорость данной модификации — 250 км в час. Расстояние от Минска до Житомира вертолет пролетел чуть более чем за два часа.

 

 

Фото пресс-службы президента Беларуси
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Тэги: вертолет Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко Город: Житомир

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