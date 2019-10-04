Фотофакт. На встречу с Зеленским в Житомир Лукашенко прилетел на вертолете

На Форум регионов Беларуси и Украины в Житомир Александр Лукашенко прилетел на вертолете. В местном аэропорту белорусского лидера лично встречал Владимир Зеленский.

Вертолет Ми-8 в модификации АМТ (повышенной комфортности) с бортовым номером EW-001DA — старейший в президентском авиапарке. Первый полет совершил еще в 1996 году, с 2007 года является официальным воздушным судном, обслуживающим руководство Беларуси.

Максимальная скорость данной модификации — 250 км в час. Расстояние от Минска до Житомира вертолет пролетел чуть более чем за два часа.

Фото пресс-службы президента Беларуси