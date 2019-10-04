На сайте по переписи населения происходят сбои из-за большой нагрузки

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Сайт census.by не выдерживает такой нагрузки — до 70 тыс. обращений в секунду, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета.

«Технические специалисты отлаживают работу сайта, при снижении нагрузки все стабилизируется. Но даже если не получается заполнить анкету с первого раза, это можно сделать чуть позже. Такие сбои наблюдались и в других странах, где проводилась электронная перепись населения», — отметили в пресс-службе.

С 4 по 30 октября в Беларуси проводится перепись населения. Впервые анкету можно заполнить самостоятельно на сайтах перепись.бел и census.by в период с 4 по 18 октября.

Еще один способ — прийти на стационарные переписные участки с 4 по 30 октября. Их адреса указаны на сайте Белстата.

К тем, кто не воспользовался одним из этих способов, с 21 по 30 октября придут переписчики. У них должны быть планшеты, соответствующее удостоверение и сумка с логотипом переписи.

Сюжет: Перепись населения 2019 года
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Тэги: перепись-2019 перепись населения сбой

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