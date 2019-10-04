На сайте по переписи населения происходят сбои из-за большой нагрузки

С 4 по 30 октября в Беларуси проводится перепись населения. Впервые анкету можно заполнить самостоятельно на сайтах перепись.бел и census.by в период с 4 по 18 октября.

Еще один способ — прийти на стационарные переписные участки с 4 по 30 октября. Их адреса указаны на сайте Белстата.

К тем, кто не воспользовался одним из этих способов, с 21 по 30 октября придут переписчики. У них должны быть планшеты, соответствующее удостоверение и сумка с логотипом переписи.