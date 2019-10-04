Зеленский предложил проводить Форум регионов Беларуси и Украины на регулярной основе

Украинский президент Владимир Зеленский с трибуны пленарного заседания Форума регионов Беларуси и Украины 4 октября в Житомире высказал мнение, что форум «следует проводить регулярно», поскольку он «укрепляет партнерство между странами во всех сферах, что очень важно не только на уровне двух столиц — Киева и Минска, но и на уровне областей, предприятий».

Фото пресс-службы президента Украины

Нынешний форум стал вторым подобным мероприятием в истории взаимоотношений двух стран.

Зеленский отметил, что тесное сотрудничество между двумя государствами уже принесло результат в виде взаимного товарооборота на уровне 5 млрд долларов в прошлом году.

«Я согласен с Александром Григорьевичем, что мы можем достичь и 6-8 млрд долларов, не хочется останавливаться, — заявил украинский президент. — Это задание адресовано совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уже в ближайшее время будет возобновлена украинская часть этой комиссии».

Зеленский подчеркнул, что приоритетом торгово-экономических отношений Украины и Беларуси является «сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, инфраструктурные, транспортные проекты, промышленная и производственная кооперация, а также взаимодействие в аграрно-промышленном комплексе».

Кроме того, у двух стран, по его мнению, «очень большой потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других стран и участия в многосторонних проектах».

«Верю, что всему этому будут способствовать и масштабные изменения в Украине, которые позитивно оценит бизнес-сообщество, кредиторы и инвесторы. Я приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству. Хочу, чтобы история отношений между Украиной и Беларусью была историей только успеха, только прогресса», — заявил украинский президент, сообщает БелаПАН.