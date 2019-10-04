Зеленский пообещал провести Дни Беларуси в Украине

Беларуси и Украине следует обратить внимание на потенциал сотрудничества в сфере туризма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая 4 октября в Житомире на Форуме регионов Беларуси и Украины.

«Мы всегда рады видеть белорусских граждан в Украине — и на берегах Черного и Азовского морей, и в Карпатских горах, и в наполненных яркой историей и архитектурой украинских городах и местечках, — сказал Зеленский. — Многим украинцам интересно познакомиться с белорусскими городами, знаковыми памятниками истории и архитектуры, неимоверным белорусским Полесьем. Верю, что этот форум будет способствовать такому перспективному направлению».

По словам Зеленского, двум странам также следует «и дальше развивать культурные и информационные связи». В качестве примера успешного взаимодействия он привел Дни украинской культуры в Беларуси, которые прошли в 2018 году в Минске, Александрии (Шкловский район Могилевской области) и Гомеле.

«Думаю, нам следует обязательно провести Дни Беларуси в Украине. Мы сделаем это после реорганизации Министерства культуры, которую мы завершим в этом году», — заявил Зеленский, сообщает БелаПАН.