Фанаты минского «Динамо» инициировали расистский скандал на матче с блогерами из России

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В Минске состоялся товарищеский матч между фанатами местного «Динамо» и командой «Амкал», составленной из российских блогеров.

Основное время закончилось ничьей со счетом 3:3, а по пенальти сильнее оказались хозяева поля. Однако матч больше запомнился расистским скандалом, инициированным некоторыми футболистами в стане хозяев, передает pressball.by.

 

 

Представители команды блогеров выложили в сеть видеоролик, который свидетельствуют о неподобающем поведении принимающей стороны. В частности, акцентируется внимание на том, что два фаната минского «Динамо» после матча умышленно не пожали руки темнокожему футболисту «Амкала» Джеффу Бабатумбе.
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Тэги: ФК Амкал ФК Динамо-Минск любительский футбол расизм Персона: Джефф Бабатумба Город: Минск

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