Лукашенко: никто никогда не позволит Беларуси и Украине очень сильно сдружиться

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Беларусь и Украина не хотят против кого-то дружить или воевать. Об этом заявил Александр Лукашенко 4 октября на Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире, сообщает БелаПАН.


Видеофакт. Лукашенко аплодирует словам Зеленского про украинские Крым и Донбасс

«Хочу вам сказать: чем ближе мы будем и теснее с вами, чем роднее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать, — считает Лукашенко. — Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно сдружиться. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй».

По словам Лукашенко, присутствующие в зале журналисты могут истолковать его заявление, как будто Беларусь и Украина «против России или Китая нацелились».

«Да нет, родные мои! Вы ведь думаете, что только там нас будут прессовать, но и на Западе не очень это воспримут, — заявил он. — Мы осознаем это с президентом (президент Украины Владимир Зеленский. — БелаПАН), говорили об этом один на один. Мы этот барьер полны решимости преодолеть. Мы — добрые, нормальные люди, мы не хотим против кого-то дружить, не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны».

 
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Тэги: Беларусь-Украина геополитика Персона: Владимир Зеленский Александр Лукашенко

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