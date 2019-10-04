Лукашенко предложил Украине создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении

Александр Лукашенко во время переговоров в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать в ракетостроении.

Фото: president.gov.by

«Это не только простая торговля [в сотрудничестве между странами]. Мы приняли решение фактически. Межправкомиссия, которая соберется в Киеве (мы тоже договорились об этом), примет конкретные решения по созданию совместных предприятий. У вас в Украине, а уже девять мощных [белорусских] компаний работают здесь, и у нас в Беларуси», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Он привел пример, сообщает пресс-служба, и этот вопрос был обсужден на переговорах с Владимиром Зеленским: «Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли».

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — пояснил глава государства.

По словам Лукашенко, белорусская сторона, в свою очередь, готова инвестировать и создавать совместные предприятия в Украине по гражданскому направлению: автомобили, трактора, автотехника большой грузоподъемности, другая техника. «Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий. То есть мы обсудили ряд очень важных вопросов», — сказал официальный белорусский лидер.

Лукашенко и Зеленский также обсудили сотрудничество в нефтепереработке и поставках нефти. «Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов», — подчеркнул глава государства.