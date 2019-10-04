Зеленский: белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам

Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Житомире на Форуме регионов Беларуси и Украины.

Выступление Зеленского транслировалось на ютьюб-канале медиаплатформы «НАШ.МАКСІ-ТВ» .

Зеленский напомнил, что перед участием в форуме у него состоялись переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На этой встрече, по словам главы украинского государства, было обсуждено «очень много вопросов», в том числе сложных вопросов, которые касались «прекращения войны на Донбассе и возвращения территорий» Украины.

«Я считаю, что Беларусь для нас — это очень теплые люди, у нас очень теплые отношения. Я только что подумал, к кому все же ближе (ни в коем случае не хочу никого делить) белорусы — к русским или к украинцам. Потом я понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей из Беларуси», — сказал политик и указал на Александра Лукашенко, форма фамилии которого типична для жителей Украины.

Зеленский назвал Форум регионов Беларуси и Украины «выдающимся событием в отношениях между двумя государствами». Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран «было, есть и всегда будет последовательным и конструктивным». По его словам, «так и должно быть между друзьями и ближайшими соседями».

«Уважаемый Александр Григорьевич, я благодарен, что наш разговор был открытым и очень содержательным. Я уверен, что такой же самый дружественный и конструктивный диалог был и на встречах наших делегаций», — сказал президент Украины, обращаясь к белорусскому коллеге.