Минчанина обвиняют в мошенничестве на 170 тысяч долларов

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По данным СК, 23-летний парень уговаривал друзей и незнакомых людей оформить на себя товар в рассрочку, а потом продавал технику и гулял на эти деньги.

Согласно обвинению, с августа 2018-го по февраль 2019-го парень на территории Минска и области обманом завладел имуществом юрлица на сумму почти 360 тысяч рублей.


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Он просил знакомых оформить карту рассрочки одного из банков и оформить по ней покупку мобильников и смарт-часов. После этого за вознаграждение (50-300 рублей) они передавали парню технику, а тот обещал ежемесячно платить по обязательствам. По такой же схеме он «агитировал» незнакомых людей через соцсети, и находились те, кто отдавал покупки едва знакомому человеку за вознаграждение.

Полученные деньги парень тратил на развлечения и аренду дорогих авто. Теперь он ждет суда в камере СИЗО. За мошенничество ему грозит от 3 до 10 лет.
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Тэги: СИЗО мошенничество

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