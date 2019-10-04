Зеленский на белорусском языке пожелал народам Беларуси и Украины «мира, процветания и благополучия»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Александром Лукашенко 4 октября в Житомире обратился через «Фейсбук» с кратким посланием на украинском и белорусском языках.

Фото пресс-службы президента Украины

«У нас з білорусами — спільний кордон, спільна історична доля, багато спільних проблем та викликів. Хочемо, щоб у нас були і спільні можливості. Міру, росквіту і дабрабыту нашым народам!» — написал Зеленский. («У нас с белорусами — общая граница, общая историческая судьба, много общих проблем и вызовов. Хотим, чтобы у нас были и общие возможности. Мира, процветания и благополучия нашим народам!»)

Первая встреча руководителей двух стран состоялась в рамках II Форума регионов Украины и Беларуси. Стороны договорились расширять экономическое сотрудничество. «Политика и дипломатия — это хорошо, но если нет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязанности. Мы договорились, что будем поддерживать подобные [совместные] проекты, будем расширять дорогу для движения бизнеса из Украины в Беларусь и из Беларуси в Украину», — заявил Лукашенко.

Его визит ознаменовался также «обменом шпионов»: в Украине был освобожден белорус Юрий Политика, в Беларуси — украинец Павел Шаройко.