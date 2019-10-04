Кандидат от БРСМ пожаловался на Канопацкую: избирком вынес ей предупреждение

Окружная избирательная комиссия Октябрьского округа №97 вынесла предупреждение Анне Канопацкой за нарушение предвыборного законодательства при сборе подписей для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Как сообщила политик БелаПАН, поводом для рассмотрения стала жалоба выдвиженца от БРСМ Сергея Клишевича на пикет по сбору подписей инициативной группы Анны Канопацкой. Один из членов ее группы озвучил информацию об участии Клишевича в драке на открытии памятника Ленину в 2016 году. Избирательная комиссия сочла этот факт нарушением избирательного законодательства, приравняв к ведению предвыборной агитации.

«Я с жалобой принципиально не согласна. Такой инцидент был, это часть его биографии, мы не открыли никакой тайны. Это все легко находится в интернете», — сказала Канопацкая.

По ее словам, также в жалобе выдвигалась претензия, что на пикете озвучивалась информация что Канопацкая является «настоящим», т.е. действующим депутатом. Это зафиксировали члены пикета Клишевича, расположенного рядом. Сам он на пикете не присутствовал и на заседание комиссии не явился.

Канопацкая выдвигается по Октябрьскому избирательному округу № 97, где также собирает подписи член Коммунистической партии Беларуси, первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич.

Упомянутый инцидент с Клишевичем прошел 7 ноября 2016 года. Оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич провел акцию во время торжественной церемонии открытия обновленного памятника Ленину, который вынесли с территории МТЗ. Как только с памятника сняли покрывало, Дашкевич стал выкрикивать «Ганьба!» («Позор!»). В руках у него был лист с цитатой Ленина о том, как надо уничтожать духовенство. В ответ собравшиеся активисты КПБ стали скандировать «Ленин! Партия! Комсомол!» и «Фашизм не пройдет!». Некоторые набросились на Дашкевича. Как выяснилось позже, одним из них был второй секретарь ЦК БРСМ и секретарь ЦК КПБ по работе с молодежью Сергей Клишевич. Затем в ситуацию вмешались сотрудники милиции в штатском и ОМОНа в форме — активиста с применением силы задержали и унесли в милицейскую машину.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. С 8 сентября в стране проходит процесс выдвижения кандидатов от партий, трудовых коллективов, а также путем сбора подписей. Начало агитационного периода кампании назначено на 8 октября.