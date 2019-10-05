Западное дерби: сможет ли брестское «Динамо» победить в Гродно?

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Сегодня продолжится программа 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. На берегах Немана пройдет западное дерби.

В чемпионате Беларуси соперники встречались 60 раз.

22 победы «Динамо-Брест», 24 – у «Немана» и еще 14 раз команды играли вничью. Разница мячей: 76-67 в пользу «Динамо-Брест».

Лучшим бомбардиром противостояний является Роман Василюк - 7 мячей.

4 раза футболисты «Немана» отправляли мяч в свои ворота.

3 футболиста «Немана» ранее выступали за «Динамо-Брест»: Дмитрий Дударь, Сергей Курганский и Алексей Легчилин.

2 футболиста «Динамо-Брест» ранее выступали за «Неман»: Максим Витус и Павел Савицкий.

В первом круге брестчане разгромили визави — 6:1.

Накануне был сыгран один поединок.

Так получилось, что все претенденты на золото сыграют сегодня:

  •  «Слуцк» — БАТЭ (начало в 15:00);
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);
  • «Неман» — «Динамо-Брест» (20:45).

Тур завершится завтра:

  • «Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
  • «Гомель» — «Дняпро» (18:00).

Напомним, «Славия», получила три технических очка из-за снятия с турнира минского «Торпедо».

Сейчас турнирное положение следующее:

  1. Динамо (Бр) — 58 очков (после 23 игр);
  2. БАТЭ — 53 (22);
  3. Шахтер — 51 (22);
  4. Динамо (Мн) — 44 (22);
  5. Торпедо-БелАЗ — 41 (23);
  6. Ислочь — 37 (23);
  7. Городея — 34 (24);
  8. Витебск — 27 (23);
  9. Неман — 26 (23);
  10. Слуцк — 26 (23);
  11. Минск — 26 (23);
  12. Славия — 23 (23);
  13. Энергетик-БГУ — 19 (23);
  14. Дняпро — 19 (22);
  15. Гомель — 18 (23);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (22).
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Тэги: футбол-Беларусь

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