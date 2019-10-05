Западное дерби: сможет ли брестское «Динамо» победить в Гродно?
Сегодня продолжится программа 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. На берегах Немана пройдет западное дерби.
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В чемпионате Беларуси соперники встречались 60 раз.
22 победы «Динамо-Брест», 24 – у «Немана» и еще 14 раз команды играли вничью. Разница мячей: 76-67 в пользу «Динамо-Брест».
Лучшим бомбардиром противостояний является Роман Василюк - 7 мячей.
4 раза футболисты «Немана» отправляли мяч в свои ворота.
3 футболиста «Немана» ранее выступали за «Динамо-Брест»: Дмитрий Дударь, Сергей Курганский и Алексей Легчилин.
2 футболиста «Динамо-Брест» ранее выступали за «Неман»: Максим Витус и Павел Савицкий.
В первом круге брестчане разгромили визави — 6:1.
Накануне был сыгран один поединок.
Так получилось, что все претенденты на золото сыграют сегодня:
- «Слуцк» — БАТЭ (начало в 15:00);
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (18:00);
- «Неман» — «Динамо-Брест» (20:45).
Тур завершится завтра:
- «Ислочь» — «Динамо-Минск» (14:00);
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» (16:00);
- «Гомель» — «Дняпро» (18:00).
Напомним, «Славия», получила три технических очка из-за снятия с турнира минского «Торпедо».
Сейчас турнирное положение следующее:
- Динамо (Бр) — 58 очков (после 23 игр);
- БАТЭ — 53 (22);
- Шахтер — 51 (22);
- Динамо (Мн) — 44 (22);
- Торпедо-БелАЗ — 41 (23);
- Ислочь — 37 (23);
- Городея — 34 (24);
- Витебск — 27 (23);
- Неман — 26 (23);
- Слуцк — 26 (23);
- Минск — 26 (23);
- Славия — 23 (23);
- Энергетик-БГУ — 19 (23);
- Дняпро — 19 (22);
- Гомель — 18 (23);
- Торпедо (Мн) — 6 (22).