Западное дерби: сможет ли брестское «Динамо» победить в Гродно?

В чемпионате Беларуси соперники встречались 60 раз. 22 победы «Динамо-Брест», 24 – у «Немана» и еще 14 раз команды играли вничью. Разница мячей: 76-67 в пользу «Динамо-Брест». Лучшим бомбардиром противостояний является Роман Василюк - 7 мячей. 4 раза футболисты «Немана» отправляли мяч в свои ворота. 3 футболиста «Немана» ранее выступали за «Динамо-Брест»: Дмитрий Дударь, Сергей Курганский и Алексей Легчилин. 2 футболиста «Динамо-Брест» ранее выступали за «Неман»: Максим Витус и Павел Савицкий. В первом круге брестчане разгромили визави — 6:1.