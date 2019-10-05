В Гродно избили посетителя ночного клуба и в багажнике вывезли из города

До пяти лет колонии со штрафом грозит 27-летнему жителя Гродно, которого обвиняют по ч. 1 ст. 183 УК (Незаконное лишение свободы».

Как сообщается, накануне ночью у одного из увеселительных заведений областного центра между двумя мужчинами возник конфликт.

Подозреваемый сначала ударил 34-летнего оппонента, а затем затолкал в багажник своей машины. После этого он вывез «пленника» за город и выбросил в канаву недалеко от деревни Чещевляны.

27-летнего возмутителя спокойствия задержали, когда он вернулся в ночной клуб. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле).

Ранее сообщалось, что в Гомеле избили женщину, вывезли в лес и отобрали крупную сумму валюты.