Количество оппозиционеров в участковых избиркомах в 2-3 раза меньше чем на прошлых выборах

Общее количество представителей оппозиционных партий в участковых избирательных комиссиях в ходе нынешней парламентской кампании составило 21 человек, или 0,033% от общего состава членов УИК, что в два-три раза меньше чем на предыдущих парламентских выборах 2008, 2012 и 2016 годов.

2 октября закончилось формирование УИК, которые непосредственно осуществляют организацию голосования и подсчет голосов. Всего было создано 5.785 УИК, в их состав вошло 63 646 человек, отмечается в аналитике кампании «Правозащитники за свободные выборы»..

Как отмечается в аналитическом отчете правозащитников, при формировании УИК был очевиден дискриминационный подход исполкомов к представителям оппозиционных партий: из 495 выдвинутых в состав УИК вошли только 21 человек (4,2% от выдвинутых), в то время как с 3.884 выдвинутых проправительственными партиями, в состав УИК вошли 3.763 человек (96,9% от выдвинутых), а от пяти крупнейших проправительственных общественных объединений — БРСМ, «Белая Русь», Союз женщин, Союз ветеранов, Белорусский фонд мира и профсоюзов ФПБ было выдвинуто 28.980 человек, из которых в состав комиссий вошли 27.790 человек (95,9% от выделенных).

Все наблюдатели кампании «Правозащитники за свободные выборы» имели возможность беспрепятственно присутствовать на заседаниях органов, образующих УИК. Наблюдение осуществлялась на 41 заседании органов (райисполкомов и администраций в городах), которые образовывали УИК.

«В большинстве случаев (77,5%) обсуждения выдвинутых в состав претендентов не происходило и голосование проходило по заранее определенных списках претендентов без обсуждения кандидатур (52,5% случаев). В основном это касалось УИК, в которых не было конкурса и все выдвинутые лица были включены в комиссии», — говорится в отчете.

При этом в ряде случаев наблюдатели сообщают, что претенденты были заранее отобранные специально созданными исполкомами «рабочими группами».

В большинстве случаев наблюдатели отмечают «производственный принцип» формирования избирательных комиссий, когда члены комиссии представляют один и тот же трудовой коллектив, а их непосредственные начальники являются председателями этот избирательных комиссий. Состав УИК, по оценкам наблюдателей, не выявил значимых изменений с момента проведения предыдущих избирательных кампаний.

«Отсутствие в избирательном законодательстве гарантий включения в состав избирательных комиссий представителей, выдвинутых всеми политическими субъектами, которые принимают участие в выборах, как и раньше, делают возможным произвольный и дискриминационный подход в отношении оппозиционных партий и движений», — констатируют представители кампании «Правозащитники за свободные выборы».

Международные и независимые наблюдатели неоднократно обращали внимание на проблему отсутствия в избирательных комиссиях представителей оппозиции. Комиссии, образованные только из представителей провластных партий и организаций, не могут обеспечить прозрачность и демократичность избирательной кампании, заявляли они.

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября. С 8 сентября в стране проходит процесс выдвижения кандидатов от партий, трудовых коллективов, а также путем сбора подписей. Начало агитационного периода кампании назначено на 8 октября.