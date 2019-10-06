Видеоблогер Александр Кабанов подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты

Активист гражданской кампании против аккумуляторного завода под Брестом Александр Кабанов подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Житель Березы, видеоблогер Александр Кабанов баллотируется по Брестскому-Западному избирательному округу № 1. В депутаты Кабанов идет от Объединенной гражданской партии, членом которой является.

Выдвинуться в кандидаты намерены еще три активиста. Двое из них уже собрали необходимую тысячу подписей граждан — Роман Кисляк (Брестский-Центральный избирательный округ № 2) и Елена Макаревич (Брестский-Восточный избирательный округ № 3). Сбор подписей за Владимира Мороза (Брестский-Пограничный избирательный округ № 4) продолжается.

«Сбор подписей за наших выдвиженцев продолжается. В избирательный штаб члены инициативных групп постоянно приносят подписные листы, и число людей, которые хотят, чтобы противники завода стали депутатами Палаты представителей, растет», — заявил Кисляк.

По его мнению, в целом этот этап избирательной кампании показал, что жители Бреста и Брестского района «поддерживают наших выдвиженцев».