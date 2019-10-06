Брестское «Динамо» обыграло «Неман» и продолжает лидировать в чемпионате

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Очередную победу одержал лидер чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге брестское «Динамо». 5 октября в матче 24-го тура команда Марцела Лички обыграла гродненский «Неман».

Встреча прошла в Гродно, а ее исход решил всего один год, забитый форвардом брестчан Павлом Савицким с передачи Артема Милевского на 80-й минуте.

На 51-й минуте 18-летний кыргызский полузащитник «Немана» Гулжигит Алыкулов не реализовал пенальти после фола Олега Веретило.

После матча главный тренер «Динамо» Марцел Личка признал, что «Неман» играл лучше, а победа его клубу досталась благодаря вратарю Александру Гутору, который отразил пенальти и спас свою команду в опасном эпизоде в концовке игры.

«Иногда так бывает, когда ты не можешь победить и не получается игра — надо не проиграть, это мы и сделали. Это золотые три очка для нас», — подчеркнул Личка.

После 24 туров отрыв в турнирной таблице между брестским «Динамо» и БАТЭ вновь вырос до пяти очков — 61 против 56, при этом борисовский клуб имеет игру в запасе. Третьим идет солигорский «Шахтер» — 54 очка после 23 матчей.

Следующий матч «Динамо» проведет на своем стадионе 20 октября против «Слуцка».
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Тэги: ФК Динамо-Брест футбол-Беларусь Персона: Марцел Личка Павел Савицкий Артем Милевский Александр Гутор Олег Веретило Гулжигит Алыкулов

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