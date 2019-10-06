Смертельное ДТП под Рогачевом: «Мерседес» выскочил на встречку и попал под МАЗ

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Рогачевском районе на дороге Кричев — Бобруйск — Ивацевичи.

Фото с сайта slova.by

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 42-летний житель Калинковичей на грузовом микроавтобусе «Мерседес» выскочил на встречную полосу и влетел под самосвал МАЗ.

Травмы, полученные водителем при столкновении, оказались не совместимыми с жизнью — он умер на месте.

Напомним, с понедельника ГАИ начнет проведение по всей стране республиканского спецмероприятия.