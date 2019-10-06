Неблагоприятными ожидаются погодные условия в начале новой недели. Так, в понедельник, 7 октября, в Минске возможен мокрый снег, прогнозируется и дождь.

Днем воздух прогреется максимум до 6 градусов тепла, сообщает агентство «Минск-Новости».

По данным Белгидромета, схожая погода будет наблюдаться в Витебске и Могилеве. В Гомеле будет на один-два градуса теплее, в Бресте и Гродно — на два-три. Осадки прогнозируются в Гомеле, в остальных областных центрах их вероятность ниже.

Холодная с ночными заморозками погода сохранится и во вторник, 8 октября.