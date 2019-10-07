Поздравит ли Лукашенко Путина с днем рождения?

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Президенту России Владимиру Путину сегодня исполнилось 67 лет. Накануне личного праздника глава государства провел на отдыхе в Сибири.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, свой день рождения Путин проведет в кругу родных и близких.

По данным на утро понедельника пока не известно, кто из мировых лидеров прислал главе Кремля поздравления.

На сайта президента Беларуси также нет информации, каким образом и поздравил ли вообще Александр Лукашенко своего коллегу.

К примеру, в прошлом году официальный белорусский лидер не только направил письменное послание, но еще и позвонил по телефону.

Отметим, что, поговаривают, между двумя президентами вновь пробежала черная кошка. Об этом заговорили после быстрого вылета Лукашенко и Ко с саммита ЕАЭС, который прошел в Ереване.

Напомним, что президент Беларуси не стал поздравлять своего бывшего российского коллегу, а ныне премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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