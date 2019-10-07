ГАИ десять дней будет проводить по всей стране спецмероприятие

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С сегодняшнего дня и по 17 октября включительно на территории Беларуси сотрудники Госавтоинспекции будут проводить республиканскую акцию «Сохрани себе жизнь!».

Главной целью спецмероприятия, в котором будут задействованы также и сотрудники милиции общественной безопасности, является напоминание пешим участникам дорожного движения о необходимости предельно внимательного поведения на дороге.

В частности обязательного соблюдения ПДД, которые обязывают пешеходов использовать в темное время суток фликеров и жилетов повышенной видимости.

Как сообщается, с понедельника экипажи дорожно-патрульной службы возьмут под контроль участки дорог и улиц, которые наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов.

Также ГАИ обратит внимание на водителей, которые не соблюдают правила проезда пешеходного перехода.
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Тэги: ГАИ

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