После «грандиозного успеха» на II Евроиграх, белорусские легкоатлеты сели в лужу на чемпионате мира

Ни одной медали не завоевали белорусские легкоатлеты на 17-м чемпионате мира, который прошел в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

Награды завоевали спортсмены 43 стран. Топ-5 мировой легкой атлетики выглядит теперь так:

США (14 золотых, 11 серебряных, 4 бронзовые); Кения (5, 2, 4); Ямайка (3, 5, 4); Китай (3, 3, 3); Эфиопия (2, 5, 1).

21-е место разделили Украина и Эстония (по 0, 2, 0). Россия была отстранена от ЧМ из-за допингового скандала.

На предыдущем чемпионате мира в Лондоне в 2017 году белорусские легкоатлеты также остались без медалей. Тогда председатель Белорусской федерации легкой атлетики, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский извинился перед болельщиками в социальной сети «Фейсбук»: «В первую очередь хочется попросить прощения у всех болельщиков отечественной легкой атлетики за выступление нашей сборной на этом крупнейшем легкоатлетическом соревновании года. Знаю, что разочаровали и не оправдали ожиданий. К главному старту мы подошли с обидными потерями. Но даже с теми атлетами, которые приехали в Лондон, мы, исходя из итоговых протоколов, способны были бороться за медали чемпионата мира. Хоть одну, но мы обязаны были брать в эти дни. Сказать, что атлеты, на которых мы рассчитывали, не боролись, я не могу. Но факт красноречивее всех обстоятельств — медалей нет… Мы видим, где были допущены ошибки, и знаем, как в будущем их избежать. Мы видим, в чем у нас есть резерв. Выводы после летнего сезона будут сделаны самые серьезные, и мы с тройной энергией пойдем только вперед».

Итоги нынешнего турнира Девятовский, по-прежнему возглавляющий федерацию и заседающий в ПП НС, пока не подвел.

На 15-м ЧМ в Пекине (22-30 августа 2015 года) белорусская сборная завоевала две медали: золотую (Марина Арзамасова в беге на 800 м) и бронзовую (Алина Талай в беге на 100 м с барьерами). На мировом первенстве 2013 года в Москве она осталась без наград.

Напомним, на вторых Европейских играх в соревнованиях по легкой атлетике были разыграны десять комплектов наград. Белорусы завоевали шесть наград (по три золота и серебра).