Битвы за выживание: кто окажется лишним в элите белорусского футбола

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Тремя воскресными матчами завершился 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Вот как выглядит полная картина тура:

  • «Городея» — «Минск» — 1:2;
  • «Слуцк» — БАТЭ — 0:3;
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0;
  • «Неман» — «Динамо-Брест» — 0:1;
  • «Ислочь» — «Динамо-Минск» — 1:1;
  • «Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 2:0;
  • «Гомель» — «Дняпро» — 0:0.

Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.

Турнирная таблица:

  1. Динамо (Бр) — 61 очко (после 24 игр);
  2. БАТЭ — 56 (23);
  3. Шахтер — 54 (23);
  4. Динамо (Мн) — 45 (23);
  5. Торпедо-БелАЗ — 41 (24);
  6. Ислочь — 38 (24);
  7. Городея — 34 (24);
  8. Витебск — 27 (24);
  9. Славия — 26 (23);
  10. Минск — 26 (24);
  11. Слуцк — 26 (24);
  12. Неман — 26 (24);
  13. Энергетик-БГУ — 22 (24);
  14. Дняпро — 20 (23);
  15. Гомель — 19 (24);
  16. Торпедо (Мн) — 6 (23).

В связи с матчами национальной сборной Беларуси в первенстве наступила пауза. В следующем, 25-м, туре встретятся:

19.10.

  • «Славия» — «Неман»;
  • БАТЭ — «Гомель»;
  • «Динамо-Минск» — «Витебск»;

20.10.

  • «Дняпро» — «Шахтер»;
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;
  • «Динамо-Брест» — «Слуцк»;

21.10.

  • «Городея» — «Энергетик-БГУ».

Также отметим, что в календаре значится матч «Минск» — «Торпедо» (Мн), который не состоится по причине снятия «автозаводцев» с турнира.
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Тэги: футбол-Беларусь

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