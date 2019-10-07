Битвы за выживание: кто окажется лишним в элите белорусского футбола
Тремя воскресными матчами завершился 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Вот как выглядит полная картина тура:
- «Городея» — «Минск» — 1:2;
- «Слуцк» — БАТЭ — 0:3;
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0;
- «Неман» — «Динамо-Брест» — 0:1;
- «Ислочь» — «Динамо-Минск» —
1:1;
- «Энергетик-БГУ» — «Витебск» — 2:0;
- «Гомель» — «Дняпро» — 0:0.
Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.
Турнирная таблица:
- Динамо (Бр) — 61 очко (после 24 игр);
- БАТЭ — 56 (23);
- Шахтер — 54 (23);
- Динамо (Мн) — 45 (23);
- Торпедо-БелАЗ — 41 (24);
- Ислочь — 38 (24);
- Городея — 34 (24);
- Витебск — 27 (24);
- Славия — 26 (23);
- Минск — 26 (24);
- Слуцк — 26 (24);
- Неман — 26 (24);
- Энергетик-БГУ — 22 (24);
- Дняпро — 20 (23);
- Гомель — 19 (24);
- Торпедо (Мн) — 6 (23).
В связи с матчами национальной сборной Беларуси в первенстве наступила пауза. В следующем, 25-м, туре встретятся:
19.10.
- «Славия» — «Неман»;
- БАТЭ — «Гомель»;
- «Динамо-Минск» — «Витебск»;
20.10.
- «Дняпро» — «Шахтер»;
- «Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;
- «Динамо-Брест» — «Слуцк»;
21.10.
- «Городея» — «Энергетик-БГУ».
Также отметим, что в календаре значится матч «Минск» — «Торпедо» (Мн), который не состоится по причине снятия «автозаводцев» с турнира.