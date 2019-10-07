Битвы за выживание: кто окажется лишним в элите белорусского футбола

Тремя воскресными матчами завершился 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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Вот как выглядит полная картина тура:

Также отметим техническую победу «Славии» над минским «Торпедо» — 3:0.

Турнирная таблица:

Динамо (Бр) — 61 очко (после 24 игр); БАТЭ — 56 (23); Шахтер — 54 (23); Динамо (Мн) — 45 (23); Торпедо-БелАЗ — 41 (24); Ислочь — 38 (24); Городея — 34 (24); Витебск — 27 (24); Славия — 26 (23); Минск — 26 (24); Слуцк — 26 (24); Неман — 26 (24); Энергетик-БГУ — 22 (24); Дняпро — 20 (23); Гомель — 19 (24); Торпедо (Мн) — 6 (23).

В связи с матчами национальной сборной Беларуси в первенстве наступила пауза. В следующем, 25-м, туре встретятся:

19.10.

«Славия» — «Неман»;

БАТЭ — «Гомель»;

«Динамо-Минск» — «Витебск»;

20.10.

«Дняпро» — «Шахтер»;

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»;

«Динамо-Брест» — «Слуцк»;

21.10.

«Городея» — «Энергетик-БГУ».

Также отметим, что в календаре значится матч «Минск» — «Торпедо» (Мн), который не состоится по причине снятия «автозаводцев» с турнира.