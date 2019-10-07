Трамп обвинил спикера Палаты представителей в госизмене

/ Мир
Просмотров: 141

Дональд Трамп продолжает активно «наезжать» на сторонников импичмента. В очередной раз досталось спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которую он обвинил в госизмене.

По мнению главы государства, глава нижней палаты парламента знала о «лжи и подтасовках» руководителя комитета разведки Палаты представителей Адама Шиффа.

«Я предполагаю, это означает, что они вместе со всеми, кто злобно сговаривался с ними, должны быть немедленно привлечены к ответственности», — написал Трамп в своем микроблоге.

В конце сентября Пелоси заявила, что президент нарушил положения Конституции США во время телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, что является основанием для проведения расследования и запуска процедуры импичмента: «Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США импичмент госизмена Персона: Дональд Трамп Нэнси Пелоси Адам Шифф

Другие материалы на эту тему:

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

«Грязная охота на ведьм». В США заявили о начале процедуры импичмента

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина