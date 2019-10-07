Трамп обвинил спикера Палаты представителей в госизмене

Дональд Трамп продолжает активно «наезжать» на сторонников импичмента. В очередной раз досталось спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, которую он обвинил в госизмене.

По мнению главы государства, глава нижней палаты парламента знала о «лжи и подтасовках» руководителя комитета разведки Палаты представителей Адама Шиффа.

«Я предполагаю, это означает, что они вместе со всеми, кто злобно сговаривался с ними, должны быть немедленно привлечены к ответственности», — написал Трамп в своем микроблоге.

В конце сентября Пелоси заявила, что президент нарушил положения Конституции США во время телефонного разговора с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, что является основанием для проведения расследования и запуска процедуры импичмента: «Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона».