ЗВР Беларуси снизились на 60 млн долларов

Золотовалютные резервы на 1 октября составили 8.830,9 млн долларов США и сократились в сентябре на 60,1 млн долларов.

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По информации Нацбанка, «за сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов США (на 0,7%) после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов США (на 3%)», — констатирует регулятор.

По данным Нацбанка, снижение уровня резервов по итогам сентября обусловлено исполнением властями внешних и внутренних обязательств — на эти цели в сентябре было потрачено 355 млн долларов США.

Поддержанию уровня резервов в сентябре, сообщает регулятор, способствовали поступления валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупки иностранной валюты на внутреннем рынке, поступления средств от продажи валютных гособлигаций.

Официальная цель Нацбанка на 2019 год — обеспечить резервы на уровне не менее 7,1 млрд долларов к концу года. По сведениям БелаПАН, в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год содержится цель обеспечить уровень резервов к концу будущего года на уровне не менее 7,2 млрд долларов.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на пресс-брифинге в августе, отвечая на вопросы БелаПАН, отметил, что регулятор придерживается осторожных оценок относительно будущей динамики резервов.

«Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формируют львиную долю мирового ВВП», — сказал Каллаур.

Он отметил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для обеспечения финансовой стабильности.

«Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта», — уточнил Каллаур.