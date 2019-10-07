Минск не высылал российского военного атташе, — посол РФ

Информация о высылке из Беларуси военного атташе посольства России Романа Спиридонова не соответствует действительности, заявил посол России Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов на конференции «Минского диалога» 7 октября в Минске.

«Абсолютно не соответствует действительности информация, — сказал он. — Это плановая замена. У него закончилась дипмиссия. Даже не представляю, откуда взялись эти домыслы».

По словам Мезенцева, назначения нового военного атташе в посольстве ожидают до конца года.

На прошлой неделе журналист Артем Горбацевич со ссылкой на источники сообщил в своем телеграм-канале, что Спиридонов выслан «за деятельность, которую не назовешь дипломатической».