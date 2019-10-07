Милиция рассказала подробности крупной аварии на Мозырском НПЗ

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В Министерстве внутренних дел раскрыли подробности чрезвычайной ситуации, произошедшей сегодня на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в 08:35 в милицию позвонили из «скорой» и сообщили о ДТП на предприятии.

По предварительным данным, автобус МАЗ перевозил по территории завода работников, двигался по главной дороге. Кроме водителя в салоне находились 12 человек.

Грузовик «Мерседес» двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу автобусу, в результате чего и произошла авария. От удара автобус лег на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Он погиб.

За помощью к медикам обратились 11 человек (водители не пострадали).

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова сообщила БелаПАН, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются очевидцы, для оказания практической помощи на место выбыли сотрудники специализированного отдела следственного управления УСК.
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Тэги: ДТП МНПЗ Персона: Мария Кривоногова Ольга Чемоданова Город: Мозырь

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