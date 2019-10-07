Глава БФЛА Девятовский объяснил отсутствие медалей на ЧМ в Дохе

Отсутствие медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре (27 сентября — 6 октября) глава федерации по этому виду спорта, депутат Палаты представителей Вадим Девятовский объяснил тем, что главным стартом сезона были II Европейские игры в Минске.

Фото со страницы Вадима Девятовского в соцсети

«Лидеры, те, кто мог потенциально брать медали на чемпионате мира в Катаре, к Дохе подошли физически очень уставшими, особенно эмоционально и психологически. Быть полгода в постоянном тонусе и напряжении — это очень непросто, и такого долгого сезона мы никогда не проходили. Причины я уже не раз озвучивал в различных интервью ранее, но если вкратце напомнить, то главным стартом сезона 2019 мы определили Европейские игры в Минске и к нему целенаправленно готовились», — написал Девятовский в социальной сети «Фейсбук».

Он отметил, что Европейские игры проходили в июне, а затем — «еще ряд важных стартов, которые невозможно было пропустить» (чемпионат Европы U23, командный чемпионат Европы и легкоатлетический матч Европа — США). «Чемпионат мира в конце сентября — начале октября — это финиш, к которому, как я говорил, спортсмены дошли в разных состояниях, оставив в течение сезона много сил и энергии», — подчеркнул председатель БФЛА.

В то же время, считает он, «по отношению к прошлому году» белорусская легкая атлетика сделала шаг вперед, «причем приличный». Девятовский напомнил, что на чемпионате Европы-2018 в Берлине команда завоевала шесть медалей. «Если взять и посмотреть протоколы чемпионата мира в Дохе, то по отношению к прошлогоднему Берлину, если посчитать места только среди европейских спортсменов, то мы завоевываем 7 личных мест в первой тройке по отношению к шести берлинским, потому как седьмую медаль мы там взяли в женской команде за марафон. А если посчитать женский марафон в Дохе в командном женском зачете по берлинской системе подсчета, то это будет также первое место, как и в Берлине. Стало быть, плюс одно призовое место к Берлину», — пояснил свою логику глава БФЛА.

«Наши спортсмены показывали результаты, способные конкурировать за медали чемпионата мира в Катаре, и это действительно очень важно. Важно оценивать показанные в этом году результаты и понимать, что к единственному важному старту следующего года — Олимпийским играм в Токио — мы будем еще сильнее и быстрее!» — заявил Девятовский.

При этом он посетовал: «Никогда у меня лично такого изнурительного сезона не было, ни как у спортсмена, ни как у спортивного функционера».

На предыдущем чемпионате мира в Лондоне в 2017 году белорусские легкоатлеты также остались без медалей. Тогда председатель Девятовский извинился перед болельщиками: «Знаю, что разочаровали и не оправдали ожиданий. К главному старту мы подошли с обидными потерями. Но даже с теми атлетами, которые приехали в Лондон, мы, исходя из итоговых протоколов, способны были бороться за медали чемпионата мира. Хоть одну, но мы обязаны были брать в эти дни. Сказать, что атлеты, на которых мы рассчитывали, не боролись, я не могу. Но факт красноречивее всех обстоятельств — медалей нет… Мы видим, где были допущены ошибки, и знаем, как в будущем их избежать. Мы видим, в чем у нас есть резерв. Выводы после летнего сезона будут сделаны самые серьезные, и мы с тройной энергией пойдем только вперед».

На 15-м ЧМ в Пекине (22-30 августа 2015 года) белорусская сборная завоевала две медали: золотую (Марина Арзамасова в беге на 800 м) и бронзовую (Алина Талай в беге на 100 м с барьерами). На мировом первенстве 2013 года в Москве она осталась без наград. На Европейских играх-2019 легкоатлеты завоевали семь медалей (три золотые и четыре серебряные).