Лукашенко: Беларусь как в горячем котле — со всех сторон подогревают

Александр Лукашенко вновь заявил, что Беларусь находится в горячей точке. Такое мнение он высказал на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Фото из архива пресс-службы президента

В ходе встречи, как сообщает пресс-служба президента, стороны затронули политическую ситуацию в мире.

По словам Лукашенко, «у нас тут всего хватает». «Мы как в горячем котле — со всех сторон подогревают», — заметил официальный белорусский лидер.

Маргвелашвили высказал свою позицию, заявив, что Минск много делает для международной стабильности.

Напомним, ранее о нахождении Беларуси в горячей политической точке Лукашенко заявил на встрече с главой Госкомвоенпрома Романом Головченко. Президент отметил, что после разрыва договора о РСМД, «Беларусь оказалась в центре внимания»: «Мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее».