Наливайко: в 2020 году существенных изменений в налоговом законодательстве не будет

В 2020 году существенных изменений в налоговом законодательстве не будет, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в интервью телеканалу «Беларусь 1» вечером 6 октября.

«Главой государства был обозначен курс (мораторий на изменения налогового законодательства. — БелаПАН). Что касается увеличения налоговых ставок, его не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже. Такая ситуация, когда стабильность, очень хорошо», — сообщил министр.

Он отметил, что «будут какие-то косметические изменения, но они абсолютно не касаются широкого круга плательщиков — где-то поправится понятийный аппарат, еще какие-то мелкие детали».