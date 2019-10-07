Чудо в Бобруйске: двухлетний мальчик выпал с пятого этажа и не пострадал

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В Бобруйске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и чудом не пострадал.

Инцидент имел место 6 октября. Мама ребенка была на кухне, в это время в другой комнате мальчик взобрался на подоконник, открыл створку окна и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Ребенок упал вниз и угодил прямо в кустарник, благодаря чему отделался лишь ссадиной и ушибом.

Выпавшего мальчика обнаружил прохожий. Ребенка доставили в больницу для обследования.

Следственный комитет проводит проверку.

Фото sk.gov.by
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Тэги: выпал из окна пострадал ребенок Город: Бобруйск

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