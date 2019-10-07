Лукашенко поговорил с Путиным по телефону

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Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся 7 октября.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, «главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства».


Что Лукашенко пожелал Путину в день рождения

«Подчеркнут исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Лукашенко еще раз поздравил Путина с днем рождения. Напомним, ранее от имени Лукашенко в адрес российского президента была направлена поздравительная телеграмма.
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Тэги: Беларусь-Россия телефонный разговор президентов Персона: Владимир Путин Александр Лукашенко

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