Лукашенко поговорил с Путиным по телефону

Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным состоялся 7 октября.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, «главы государств обсудили развитие белорусско-российских отношений, взаимодействие на площадках интеграционных объединений, в том числе подготовку важных двусторонних документов в преддверии 20-летия Договора о создании Союзного государства».

«Подчеркнут исключительно дружеский и братский характер отношений между странами, нацеленность на углубление взаимовыгодного партнерства», — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора Лукашенко еще раз поздравил Путина с днем рождения. Напомним, ранее от имени Лукашенко в адрес российского президента была направлена поздравительная телеграмма.