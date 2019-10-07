Власти Кракова согласились провести третьи Европейские игры

Власти Кракова и Малопольского воеводства подписали письмо о намерении официально подтвердить свое совместное сотрудничество в организации III Европейских игр в 2023 году, сообщается на сайте Европейских олимпийских комитетов.

Документ был подписал в том числе главой Кракова Яцеком Майхровским и президентом Олимпийского комитета Польши Анджеем Краницким.

«Проведение мероприятия такого масштаба, как Европейские игры, является прекрасной возможностью для продвижения региона и, прежде всего, для развития спортивных сооружений, транспорта и общей инфраструктуры города», — сказал Майхровски.

Решение о выборе Кракова местом проведения третьих Игр было принято 22 июня в Минске на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. Вскоре после этого Яцек Майхровски заявил, что город, возможно, откажется от международных соревнований из-за отсутствия финансирования.

Первые Европейские игры прошли в 2015 году в Баку, вторые — в 2019 году в Минске.