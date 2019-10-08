«Жертвы перестройки». Светлана Алексиевич считает, что государство должно раскошелиться

Лауреат Нобелевской премии по литературе (2015 год) Светлана Алексиевич одобрила инициативу депутата-«жириновца».

Белорусская писательница высказалась за то, чтобы в России были введены льготы для «жертв перестройки» и граждан, переживших 90-е годы, пишет ura.ru .

Литератор напомнила агентству, что у нее есть на эту тему книга: «Я про 90-е много всего знаю, у меня есть на эту тему книга "Время секонд-хэнд", там хорошо описаны те годы и все их тяготы. Поэтому, я считаю, что, конечно, было бы хорошо, если бы государство как-то помогло людям, которые пережили то непростое время».

Как сообщается, выделить категорию «жертвы перестройки» и наделить соответствующих людей льготами предложил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.