В Украине вновь предложили запретить сериал «Сваты»

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Известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев (фильмы «Киборги», «Чужая молитва» и «Захар Беркут») считает, что популярный сериал «Сваты» необходимо запретить на территории Украины.

Он убежден, что президент Владимир Зеленский посодействовал отмене ранее наложенного на комедийную сагу запрета.

По мнению Сеитаблаева, звезда сериала Федор Добронравов (роль Ивана Будько) неоднократно «поддерживал оккупацию Крыма, моей малой родины… Это же не секрет, что после Крыма начался Донбасс. То есть этот человек поддерживает убийства украинских граждан, моих друзей, части моего народа! И я не воспринимаю этого».

Напомним, в марте 2019-го окружной административный суд Киева отменил запрет на показ сериала на украинском телевидении.
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Тэги: Украина Сваты Персона: Ахтем Сеитаблаев Федор Добронравов

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