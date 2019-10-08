Лукашенко: Зеленский — настоящий политик, он хочет решить конфликт на Донбассе

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Во время выступления на пленарном заседании на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» восьмого октября Александр Лукашенко рассказал о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото пресс-службы президента Украины

По его словам, украинский лидер является человеком настоящим. «Это — патриот своей родины, абсолютно нормальный, вменяемый политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая ему досталась в наследство. Он готов к трудным решениям в достижении мира, и мы его в этом поддерживаем», — заявил Лукашенко.


Лукашенко: мы семимильными шагами движемся к черте, за которой — пропасть

По словам Лукашенко, на встрече с Зеленским в Житомире он рекомендовал коллеге «идти на какие-то контакты» с представителями неподконтрольного Киеву Донбасса.

Белорусский президент уверяет, что коллега ему ответил: «Я так и понимаю эту проблему. Это война на земле Украины, поэтому надо решать эту проблему».

Лукашенко вспомнил Великую Отечественную войну: «Спустя 70 с лишним лет мы уже не враги. Жизнь и история такова, что рубцует любые раны, даже более серьезные».

Поэтому, считает он, необходимо двигаться в направлении мира. Глава белорусского государства заявил, что нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему. Однако многое «зависит от нас».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Беларусь-Украина ситуация на юго-востоке Украины Минский диалог Персона: Александр Лукашенко Владимир Зеленский Город: Минск

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