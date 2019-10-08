Лукашенко: Зачем мы создавали ОБСЕ? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы?

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), действия которой сейчас не отвечают тем задачам, для решения которых она создавалась.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам», — заявил Лукашенко 8 октября на форуме «Минского диалога».

«Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут внести реальный вклад в возрождение духа Хельсинки на европейском пространстве. Убежден, реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам — и России, и Евросоюзу, и США, и Китаю», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко считает ненормальным, что страны-участники ОБСЕ давно не собирались на высшем уровне, «чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать какой-то сигнал планете». Последний саммит ОБСЕ прошел в 2010 году в Астане, когда Казахстан председательствовал в организации.