Лукашенко: Зачем мы создавали ОБСЕ? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы?

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с резкой критикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), действия которой сейчас не отвечают тем задачам, для решения которых она создавалась.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Сегодня новую историю успеха европейской безопасности нужно собирать буквально по крупицам», — заявил Лукашенко 8 октября на форуме «Минского диалога».

«Малые и средние государства, такие как Беларусь, могут внести реальный вклад в возрождение духа Хельсинки на европейском пространстве. Убежден, реализация такого подхода выгодна всем ключевым мировым игрокам — и России, и Евросоюзу, и США, и Китаю», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко считает ненормальным, что страны-участники ОБСЕ давно не собирались на высшем уровне, «чтобы откровенно переговорить с глазу на глаз и дать какой-то сигнал планете». Последний саммит ОБСЕ прошел в 2010 году в Астане, когда Казахстан председательствовал в организации.

«Зачем тогда ОБСЕ, зачем мы создавали эту организацию? Чтобы посылать какие-то миссии на выборы и так далее? Это же Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. И это позволило бы как минимум снизить уровень существующих рисков и геополитическую проблемность Восточной Европы, высвободить значительные ресурсы, которые могут быть направлены на мирные, созидательные цели, постепенно способствовать улучшению атмосферы в отношениях Запада и Востока», — цитирует Лукашенко БелаПАН.
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Тэги: ОБСЕ международная безопасность Персона: Александр Лукашенко

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