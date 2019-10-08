Новый майдан в Украине: определенные силы хотят придавить Зеленского, считает Лукашенко

Александр Лукашенко считает, что в Киеве есть силы, которые не заинтересованы в регулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Как заявил глава государства, выступая на форуме «Минского диалога» «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», подписанное Леонидом Кучмой письмо на имя специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, всего лишь конкретизация Минских соглашений.

«Лед не тронулся, потому что мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах», — подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что нормандской четверке (президенты РФ, Украины, Франции и канцлер ФРГ) «давно уже надо собраться и что-то решать». Он также подчеркнул, что убежден в необходимости участия в переговорном процессе США, без которых «конфликт в Украине урегулировать не получится».

«И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины, — продолжил белорусский лидер. — Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны».

Кроме этого, считает Лукашенко, не надо игнорировать и руководителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР: «Да, непризнанные, но они есть, их тоже избегать нельзя. Но это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения. Тогда будет место и ЛНР, и ДНР, и будут подвижки — и 400 километров границы, и проведение там выборов, и создания некой милиции, и так далее, и тому подобное».