Присуждена Нобелевская премия по физике

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Нобелевский комитет объявил лауреатов престижной премии по физике за 2019 год.

Как сообщается, по решению Шведской королевской академии наук Нобелевская премия присуждена физикe Джеймсe Пиблзe из Принстонского университета (работает в области теоретической космологии), а также швейцарским астрономам Майклу Мэджору и Дидье Кело из Женевского университета.

Премия разделена на две части:

  • Пиблз отмечен «за теоретические открытия в физической космологии»;
  • Мэджор и Кело «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа», после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет.

Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине.

Также еще будут названы победители в трех номинациях:

  • 9 октября — по химии;
  • 10 октября — по литературе (за 2018 и 2019 годы);
  • 11 октября — премии мира.

В этом году размер денежной компенсации составляет 9 млн крон (908 тыс. долларов).
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