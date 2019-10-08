Присуждена Нобелевская премия по физике

Нобелевский комитет объявил лауреатов престижной премии по физике за 2019 год.

Как сообщается, по решению Шведской королевской академии наук Нобелевская премия присуждена физикe Джеймсe Пиблзe из Принстонского университета (работает в области теоретической космологии), а также швейцарским астрономам Майклу Мэджору и Дидье Кело из Женевского университета.

Премия разделена на две части:

Пиблз отмечен «за теоретические открытия в физической космологии»;

Мэджор и Кело «за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа», после чего были открыты более 4 тысяч экзопланет.

Накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине.

Также еще будут названы победители в трех номинациях:

9 октября — по химии;

10 октября — по литературе (за 2018 и 2019 годы);

11 октября — премии мира.

В этом году размер денежной компенсации составляет 9 млн крон (908 тыс. долларов).