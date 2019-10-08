«Тунеядцам» разрешили пока не платить за газ и отопление по полным тарифам

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Плату за отдельные коммунальные услуги по полным тарифам у так называемых «тунеядцев» пока взимать не будут.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, 100% стоимости не занятые в экономике начнут платить лишь с 1 мая 2020 года. Соответствующее постановление Совмина № 682 было принято седьмого октября.


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Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) перенесен на 1 мая 2020 года, сообщается в комментарии к документу.

Отмечается, что данное решение было принято в целях «недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам».

В министерстве сообщили, что сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников.

Первоначально планировалось, что оплату по полному тарифу за отопление и газ начнут взимать с не занятых в экономике граждан с первого октября текущего года.

После протестов, прокатившихся по стране в феврале-марте 2017 года против декрета «о тунеядцах», документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь».

На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».


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На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря прошлого года. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане будут обязаны платить за госуслуги в полном объеме.

В декабре прошлого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что в базу данных попало около 500 тысяч человек.

Однако позже в министерстве сообщили, что пока не владеют точной информацией о количестве граждан, которые по декрету № 3 должны оплачивать полную стоимость ЖКУ.

«В настоящее время еще продолжается работа по формированию списка тех, кто будет оплачивать по полному тарифу жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, сообщить точно о количестве таких граждан теперь невозможно», — заявил первый заместитель министра Андрей Лобович 31 января во время онлайн-конференции на сайте ведомства.
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