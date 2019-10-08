Лукашенко: если мы потеряем Зеленского, то взамен получим в Украине власть, с которой вообще будет трудно разговаривать

Решить конфликт на Донбассе без участия всех сторон и глобальных игроков не получится, заявил Александр Лукашенко 8 октября на форуме «Минского диалога», сообщает БелаПАН .

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Без главных действующих игроков очень сложно будет решить эту проблему, потому что они уж слишком вовлечены в этот процесс. Без США невозможно решить эту проблему. Но вы же люди осведомленные, вы же знаете, насколько погружены США в Украину — не только в проблему Крыма, Донбасса, целостности Украины, но вообще во все политические и экономические процессы. Американцы это уже и не отвергают», — сказал Лукашенко.

По его мнению, нынешние власти в Украине понимают, как урегулировать конфликт.

«Президент Украины, конечно же, не всемогущ. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему, проблему войны на Донбассе. <…> Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться. Тем более, вы же понимаете, что он не имеет тех полномочий, которые имеет президент России или Беларуси, Казахстана и так далее», — отметил Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул президент Беларуси, в решение этой проблемы надо «как можно быстрее включать всех».

«Власть в Украине, пусть еще заваленная многими и многими проблемами, которые лежат на поверхности, знает, как решить этот конфликт, понимает, как его решать. И если Россия и ЕС помогут — хотя бы они на первом этапе, и еще Америка подключится с одним желанием решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, — эта проблема будет решена», — заявил Лукашенко.

Он выразил уверенность, что «если мы потеряем пусть неопытного, молодого этого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне) — мы взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать».