Видеофакт. Минчанин ногой разломал зеркало неправильно припаркованного автомобиля

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В милицию с заявлением о повреждении авто обратился 30-летний житель Минска.

По информации ГУВД Мингорисполкома, он пояснил, что приехал на автостоянку, но, не найдя свободного места, оставил ненадолго свой автомобиль напротив других. Водитель заблокированной им машины ударил ногой по капоту, а когда потерпевший вернулся с извинениями и собирался отъехать, тот сломал ногой боковое зеркало.

Задержанным оказался 40-летний минчанин. Он нанес ущерб на 300 рублей.
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Тэги: парковка автомобиля автохулиганы хулиганство Лебяжий Город: Минск

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