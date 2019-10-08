Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 2021 года

Всемирной столицей книги 2021 года станет Тбилиси. Этот титул к грузинской столице перейдет 23 апреля 2021 года, когда будет отмечаться Всемирный день книги и авторского права.

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Ежегодно город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать популяризации книг и чтения и реализовывать в течение одного года программу соответствующих мероприятий.

Тбилисская программа пройдет под лозунгом «Итак, ваша следующая книга — это...». Программа сосредоточена на использовании современных технологий в качестве мощных инструментов для популяризации чтения среди молодежи и повышение доступности книг для всех слоев населения.

В рамках программы предусматривается создание библиотек, проведение детского книжного фестиваля, восстановление первого в Грузии издательства, реализация цифрового проекта по превращению книг в увлекательные игры.

Тбилиси станет 21-й по счету Всемирной столицей книги с 2001 года, когда этот титул был учрежден ЮНЕСКО.

Ранее городами, носившими звание Всемирной столицы книги, были Мадрид (2001), Александрия (2002), Нью-Дели (2003), Антверпен (2004), Монреаль (2005), Турин (2006), Богота (2007), Амстердам (2008), Бейрут (2009), Любляна (2010), Буэнос-Айрес (2011), Ереван (2012), Бангкок (2013), Порт-Харкорт (2014), Инчхон (2015), Вроцлав (2016), Конакри (2017), Афины (2018), Шарджа (2019) и Куала-Лумпур (2020)